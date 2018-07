Ni sa hinagap. Kahit gaano pa ako sumadsad… gaano man kabigat ang dinadala kong suliranin… hindi ko man natanggap ang mga bagay na aking pinagdasal… hinding-hindi ko magawang sisihin o kuwestiyunin man lang ang anumang plano ng Diyos para sa akin.

Bakit? Lagi kong iniisip na higit Siyang mas may magandang ipagkakaloob sa akin.

Bakit? Dahil utang ko sa Kaniya ang aking buhay.

Kundi dahil sa Kaniya ay wala ako rito. Lahat-lahat ng meron ako, galing sa kanya.

Kaya para kay Sec. Harry Roque, ang na­ging reaksiyon ko sa pagtawag ng ‘bobo’ ni G. Duterte sa Diyos ko ay huwag mong ilarawan na ‘balat-sibuyas’. Ang pananampalataya ko at ng iba pa, Katoliko man o Kristiyano, ang pinakamahalagang bahagi ng aming pagkatao.

Hindi ko hahayaang lapastangin ang Kaniyang dakilang pangalan. Dahil itanong natin sa ating mga sarili, “Ano ang ginawa Niya para maliitin ng tao?” Wala!

Sino ako sa mata Niya? Isang butil ng alikabok.

Lord Kayo na po ang bahala.

BALITAWIT

Evergreen

(Barbara Streisand)

God, ano na naman ito? (stupid)

God, tinawag ka niyang ‘bobo’ (stupid)..

My God, hati-hati tayo…(stupid)

Sa’n na patutungo???

May hugot ang ating Pangulo…

Na-molestiya ng pari si Rodrigo.

Hanggang ngayon dala niya ito!

Hindi siya naka-move on…

So you and I, ngayo’y nadadamay…

Every day, may daing..

Dahil ba sa kaniyang mga kapalpakan…

Nais niyang mapagtakpan…

Pati ang huling hapunan…

Two God, two God that shine as one (stupid)

Ang Diyos niya ang perfect one…

Time we learned to learn above

Time the world changed the mea­ning of

Oh, ooh one God

Ageless and ever,

Ever-for!!!