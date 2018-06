Sino itong government official na ‘di tinupad ang kanyang pina-raffle na round trip ticket sa Amerika sa isang golf tournament?

Napag-alaman na nang kinukuha na ng winning player ang kanyang premyo sa tanggapan ni government official ay kung kani-kanino na siya ipinapasa at patuloy na pinaasa.

Nabatid pa na isang linggo bago siya nasibak sa puwesto ay nagpa-raffle din ito ng 20 airline ticket, all expense paid at accommodation sa kanyang home coming reunion.

CLUE: 1. Si government official at nakabase sa Mindanao.

2. Ang kanyang pa­ngalan may letrang ‘N’ at ang kanyang apelyido ay may letrang ‘T’ at ‘O’

BALITAWIT:

I REMEMBER THE BOY (Joey Albert)

Today I heard na kakasuhan ka…

Idadagdag ka sa dati mong kasama…

Bawat DAP at pati PDAP

Ang ngalang Noy dikit na kay Abad!

It used to haunt me so some years ago

Mga nawawalang milyong pondo

Ang kuwento, bayad sa Senado…

Galing kay Noy, kapalit ng boto!

REFRAIN:

Hanggang ngayon nawawala pa rin ang pondo

At si Abad ang siya raw pasimuno…

It isn’t why hinahabol kayo.

I remember si Noy at I remember binuking ‘yan ni Jinggoy

The promises you made seem easier then

As if they knew our funds would never end

But seasons change, si Mar ay na-olat…

Mga sangkot ngayo’y inaalat

REFRAIN:

Hanggang ngayon nawawala pa rin ang pondo

At si Abad ang siya raw pasimuno.

It isn’t why hinahabol kayo.

I remember si Noy at I remember binuking ‘yan ni Jinggoy

I remember si Noy at I remember binuking ‘yan ni Jinggoy

Lord, Kayo na po ang bahala!