Sino ang go­vernment official na ‘di pa opisyal na naitatalaga sa puwesto ay nagpapatawag na ng mga regional meeting.

Lubhang nalilito ang mga empleyado kung sino ang susundin, ang OIC nila o ang naturang politiko.

Sinasabi na ‘blooming’ din si Ms. Politician dahil napapabalitang siya ay may bagong boyfriend na dayuhan.

CLUE:

1. Elected

2. Ang kanyang pangalan ay may letrang ‘E’ at ang kanyang apelyido ay may let­rang ‘E’ rin.

3. Siya ay may nauna nang asawa na isa ring politiko.

BALITAWIT

HARANA (Parokya ni Edgar)

Tapos na ba si Sereno ?

Marahil ikaw ay nagtatanong…

Ano na ba ang kaniyang plano..

Nagkandarapa sa Senado..

At di pa sigurado, totoo..

Meron pa ba na pag-asa..

Makabalik muli don sa Faura?

At nariyan pa ang barkada

Naka-dilaw at magbubulong

Talumpating daig pa ang minus one

Kontra-Digong!!!

BRIDGE:

Puno nang galit at ngitngit,

Sa pag-alis na pinilit…

Sa ‘yong tingin siya ba’y nababaliw giliw?

At sa nangyari ngang ito

Sana’y matuto na tayo…

Sa pagpili ng ‘ting mahistrado…

Sa SAL-N na di kumpleto,

na-WARRANTO!

Di ba parang isang sine

Isang pelikulang puno ng aksyon!

Di ba’t ikaw ang bidang babae

At si Digong ang leading man

Sa istoryang nagwawakas

Sa puwesto, ay nasibak!!!

