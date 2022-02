Sinita sa face mask, laglag sa boga

Dahil sa hindi pagsusuot ng face mask, patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ng isang binata na nahulihan ng shabu at baril sa Valenzuela City nitong Huwebes.

Paglabag sa R.A. 9165, Article 151 ng RPC, at R.A. 10591 kaugnay sa Comelec Resolution No. 10728 ang mga kasong kinakaharap ni Jonathan Bolo, 27, binata, naninirahan sa Coloong 2 ng nasabing lungsod.

Sa panayam kay P/SMS. Roberto Santillan ng Sub-Station 6, dakong alas-12:30 ng tanghali, nagsasagawa sila ng ‘Oplan Galugad’ sa kahabaan ng A. Mendoza Street, Barangay Malanday, Valenzuela City.

Naispatan nila ang suspek na naglalakad at walang suot na face mask kaya naman sinita ito ng grupo ni Santillan para tiketan sa paglabag sa health and safety protocol.

Subalit sa halip na huminto, tumakbo si Bolo kaya naman hinabol siya ng mga pulis hanggang sa makorner.

Nang kapkapan, nakuha mula umano sa kanya ang isang cal. 38 na may dalawang bala at isang plastic sachet na may lamang .05 gramo ng shabu at may market value na P3,400.

Binitbit nina Santillan ang suspek sa presinto at ikinulong. (Orly Barcala)