Sinita ni Gelli: Kim halos ‘bra, panty’ lang suot sa ‘Showtime’

Aliw ang segment ng “ReIna ng Tahanan” ng It’s Showtime kunsaan, si Kim Chiu ang isa sa nagho-host. Kasalukuyang nasa Amerika kasi si Vice Ganda.

Sa tatlong nanay na celebrity judges na sina Ruffa Gutierrez, Janice de Belen at Gelli de Belen, hindi nakatiis ang huli na sitahin ang suot ni Kim that day.

Naka-bra top at ang tila panty o boxer shorts niya, kitang-kita habang maluwag ang pants. Hindi natiis ni Gelli na hiritan si Kim para sabihing, “Naalala ko lang, parang nakalimutan yatang mag-shorts nitong si Kim! Hahaha!”

Sinagot naman ni Kim si Gelli na, “Ms. Gelli, fashion po ito.”

Saka dugtong pa ni Kim na, “Naiwan ko po kasi ang pantapal dito, pero mukhang okay naman.”

Sabi naman ni Amy Perez, uso raw ‘yung ganon’ng style noong 90’s na sinagot ni Gelli na, “Masyado nang matagal, hindi ko na maalala.”

Pero pinuri rin naman ni Gelli si Kim na “Well, sexy ka.”

Dyowa ni Andi pinantasya ng beki

Mukhang tinamaan itong si Donita Nose sa dyowa ni Andi Eigenmann na si Philmar Alipayo. Pareho yata ng taste sina Donita at Andi sa lalaki, huh!

Sa YouTube vlog kasi ng Donekla nina Donita at Super Tekla, paulit-ulit sinasabi ni Donita kay Philmar na, “Sorry talaga ha, sorry Andi, napakaguwapo ni Philmar. Napakaguwapo niya guys in person. Ito ‘yung lalaking napaka-guwapo talaga in person.”

Halatang proud naman si Andi habang si Philmar ay nahihiya.

Sa isang banda, pinupuri naman ng mga netizen si Andi sa pagiging honest daw nito. Inamin kasi niya kina Donita at Super Tekla na wala pa siyang napapanood na vlog ng mga ito, pero ‘yung mga boys daw sa Siargao island ay nakakapanood at kilala sila.

Sabi ng isang comment, “I admire Andi for being honest, admitting that she don’t know DIT personally. But as you can see, she really did enjoy their company. I hope Andi also did a content with Donita and Tekla.”

Yasmien pinayuhan si Jennica na balikan si Alwyn

Puwedeng pasalamatan ni Alwyn Uytingco ang co-star ni Jennica Garcia na si Yasmien Kurdi sa bagong GMA Afternoon Prime ng GMA-7, ang “Las Hermanas” na mapapanood na simula sa October 25.

Although bida-kontrabida silang dalawa rito bilang first kontrabida role nga ito ni Jennica, sa lock-in taping kunsaan, unang sabak muli ni Jennica sa taping na kasalukuyan itong dumadaan sa pakikipaghiwalay sa asawa, si Yasmien ang isa sa nakakausap niya at nahihingan ng payo.

Masaya raw si Yasmien na nagkabalikan na nga ang dalawa.

Sey niya, “Opo, nakukuwento nga niya ‘yung problema niya no’ng time na ‘yon. Pero sabi ko sa kanya, kapag asawa mo, asawa mo. Kung kaya niyong ayusin, ayusin niyo kasi, may mga anak sila, e, dalawang babae.

“Pero happy ako ngayon, nagka-ayos sila, okay na sila, ‘di ba? So I’m really happy for her. ‘Yun naman talaga, ‘till death do us part’ sabi nga sa kasal, ‘di ba?”

Pagsubok lang daw ‘yan sa buhay na pinagdadaanan, sey pa ni Yasmien na in all fairness, may karapatang magbigay ng payo dahil for 10 years as married to her husband, Rey Soldevilla, still happy at intact ang marriage life nila.