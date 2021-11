Sinita ni Ben: Lovi todo landi kay Piolo

Ramdam na ramdam na sobrang excited na si Lovi Poe na magkaeksena sila ni Piolo Pascual. Panay nga ang post niya sa Instagram ng mga ganap sa kanila ni Piolo.

Mula sa story conference nila, na pinakilala nga ni Lovi ang mga pinanggalingan ng mga karakter nila para sa teleseryeng ‘Flower Of Eveil.’

“And so it begins… Say hello to Cha Ji-won and Baek Hee-sung. #FlowerOfEvil,” sabi niya.

At kasunod nga agad ang pictorial, look test nila ni Piolo. At yes, tulad ng ibang babae na nakasama ni Piolo, naging maharot din sila sa kanya.

Parang si Piolo pa nga ang hiyang-hiya sa mga ginawa sa kanya ni Lovi, o yung paghimas-himas sa kanya ng dalaga.

Eh kasi naman, apron lang, walang t-shirt o polo, ang suot ni Piolo, pero nakapantalon naman siya.

“Ganito ba ka-close?” chika ni Lovi.

Kaaliw lang na tila sinita ni Benjamin Alves, pamangkin ni Piolo, ang kaharutan ni Lovi sa Tito niya.

“Hoy!” reaksiyon ni Benjamin.

“Ay doc, paano ba ‘yan?” sagot ni Lovi.

Kantiway nga ng mga netizen, aba, iniisa-isa ni Lovi ang mga magkakamag-anak, ha!

Well, kahit sabihin na medyo malayo ang agwat ng edad nilang dalawa, hindi maikakaila na bagay pa rin sila. Halos pareho ng kulay ng balat, at parehong maganda ang katawan. (Dondon Sermino)