Sinita ng netizen: Xian pasaway sa face mask

Hindi nakaligtas sa mata ng mga netizen ang pagiging hindi maingat umano ni Xian Lim habang siya ay nasa labas. Sinita ng isang ‘concerned’ netizen ang aktor dahil sa hindi maayos na pagsusuot nito ng face mask.

Sa video na in-upload ni Xian, makikitang bahagyang nakababa ang mask nito at sumisilip ang ilong habang siya ay umiikot sa grocery upang maghanap ng iba’t ibang sangkap ng kanyang lulutuin.

“I’m about to give you a tutorial on wearing those masks dude,” sabi ng isang netizen.

Ipinaliwanag naman agad ni Xian kung bakit ganoon ang kanyang pagkakasuot ng mask.

“Had to pull it down cuz I was smelling the herbs and spices for my dish bruh bruh,” tugon ng aktor.

Pero siyempre, hindi pa rin basta-basta naniwala ang mga netizen, dahil ang dali naman daw ibalik sa ilong ang mask. (Athena Yap)