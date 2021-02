Sinisi sa lugi ng STEC: ERC binulabog sa power crisis

KINALAMPAG kahapon ni Romblon Rep. Budoy Madrona ang Energy Regulatory Commission (ERC) na aksiyunan ang nakaambang power crisis sa kanilang lalawigan dahil sa nararanasang pagkalugi ng Suweco Tablas Energy Corporation (STEC).

Sa kanyang liham kay ERC chairperson Agnes Devenadera, sinabi ni Madrona na kailangang resolbahin agad ng komisyon ang gagawing pagbabawas ng operasyon STEC sa Pebrero 15, 2021 bunsod ng pagkalugi bilang resulta sa interim o pansamantalang pag-apruba ng ERC.

Bumibili ng supply ng enerhiya ang STEC sa Tablas Island Electric Cooperative, Inc. (TIELCO) na siyang nag-iisang supplier ng enerhiya sa isla ng Tablas.

Sa ipinadalang notice ng STEC sa ERC, ipinaalam nito sa huli ang gagawin nilang pagbabawas ng operasyon dahil pumapalo na sa ilang daang milyong piso ang nalugi sa kanila dahil sa palpak umanong patakaran ng ERC.

Ayon sa STEC, apektado ang kanilang operasyon dahil hindi dapat ina-apply ang generation mix sa excess o sobra ng maximum net na ibinibigay sa kanila ng TIELCO, pag-aalis ng diesel rate at paggamit ng solar rate na sobra sa generation mix, at buwanang pagkuwenta ng generation mix sa halip na gawin itong kada taon.

“I understand that the combination of the decisions of the ERC in charging solar rate for diesel rate in excess of the generation mix and computing the generation mix on a monthly basis led to the losses of STEC. ERC should remember its mandate to protect the consumers and the investors as well,” ani Mandrano.

Direkta aniyang maaapektuhan ang mga consumer, lalo ang sektor ng pagnenegosyo, kapag binawasan ng STEC ang sinu-supply nitong enerhiya sa isla.

Dapat din umanong isipin ng ERC na malaking kahihiyan ang idudulot nito sa administrasyong Duterte dahil mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa pagpapasinaya ng Solar Plant ng STEC noong Agosto ng 2019. (Mia Billones/Eileen Mencias)