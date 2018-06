Sinimulan ni Fajardo, tinapos ni Santos

SI June Mar Fajardo ang nagpuwersa ng overtime nang pumasok ang lucky bounce ng kanyang jumper, tinapos ni Arwind Santos sa extra period, at sinapawan ng San Miguel Beer ang Ginebra, 104-97, sa MOA Arena, Linggo ng gabi.

Kinubra ng Beermen ang pangalawang panalo sa limang laro para umangat sa ninth place ng PBA Commissioner’s Cup, nabalaho naman ang Gin Kings sa 1-5.

Lamang ng dalawa ang Gin Kings katiting na 3 seconds na lang sa regulation, tinawag ni coach Leo Austria ang last play.

Pumoste si 6-foot-10 Fajardo sa elbow, tinanggap ang inbound pass ni Alex Cabagnot bago umikot paharap sa bantay na si 7-­footer Greg Slaughter at binitawan ang desperate shot. Tumalbog muna pataas mula sa rim ang bola bago bu­malik sa net at tabla na ang iskor sa 93.

“Ilang seconds na lang ‘yun, iha-handoff ko sana kay Alex kaya lang na-deny siya. Nag-turnaround jumper na lang ako at suwerte na na-shoot ‘yung tira,” wika ni Fajardo, tumapos ng 24 points at 10 rebounds. “Sabi ko, sana pumasok. Pumasok nga so, suwerte. Ganu’n talaga, andiyan ang suwerte paminsan-minsan.”

Inumpisahan ni Santos ang extra period sa malayong 3, sinundan ng isa pa makalipas ang isang minuto matapos ang dalawang free throw ni Chris Ross, at hindi na nakaporma ang Gin Kings.