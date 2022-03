Sinibak na traffic enforcer, ayaw paawat sa duty

Kahit tinanggal na sa trabaho, nakasuot pa rin ng uniporme ang isang dating traffic enforcer habang nagmamando ng trapiko sa Bacoor, Cavite, Huwebes ng umaga.

Kinilala ang suspek na si Oliver Ocampo, 48, binata residente ng Brgy. Salinas 3, Bacoor City.

Sa ulat ni PMSgt Edison Fetalcurin ng Bacoor City Police Station, alas-10:00 kamakalawa ng umaga nang makatanggap ng report ang Bacoor Traffic Management Department (BTMD) tungkol sa pag-duty ni Ocampo kahit sibak na ito sa serbisyo.

Nakita si Ocampo na nakasuot ng uniporme ng BTMD habang umaaktong nagtatrabaho sa kahabaan ng Bacoor Blvd., Brgy. Talaba 4, Bacoor City, Cavite, at kaagad na inaresto matapos kumprontahin ng mga awtoridad.

Batay sa record ng BTMD, si Ocampo ay matagal nang sinibak sa serbisyo epektibo noon pang February 23, 2022 dahil sa pag-AWOL (absence without leave), abandoning of post at laging nahuhuling tulog habang nasa duty.

Si Ocampo ang sinampahan ng kasong paglabag sa usurpation of authority and official function. (Gene Adsuara)