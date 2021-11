Singson papasiklab sa ICTSI Riviera

MAGPAPAKITANG gilas sa ICTSI Riviera Ladies Challenge si rising star Mafy Singson at iba pang mga amateur golfer sa torneo na sisimulan sa Miyerkoles Nobyembre 24 sa Couples course sa Silang, Cavite.

Nagmintis SA TRONO ang 18-year-old shotmaker sa Eagle Ridge-Aoki sa kaagahan ng buwan, natalo kay Harmie Nicole Constantino ng one stroke. Kumasa uli siya sa titulo brutal condition Tagaytay Highlands, sinorpresa ang mga pro sa first round bago pumanlima sa mga saltOng desisyon.

Sa dalawang event, sinungkit ni Singson ang low amateur honors, wagi laban kina Laurea Duque, Burberry Zhang at Arnie Taguines, na nagreyna sa ICTSI-Aoki noong March, AT Sherwood SA Eagle Ridge-Norman noong July.

Kaya napilitan siyang magpursige sa training sa pagpapautloy ng circuit na binabalangkas ng Pilipinas Golf Tournaments via bubble set-up

“I think she has a chance,” sey ni Bong Lopez, swing coach ni Singson nitong Sabado. “The more she plays on the LPGT (Ladies Philippine Golf Tour), the more confidence she will gain and harvest.”

Nakatakda naman sa Disyembre 1-3 ang second leg ng ICTSI Riviera Ladies Championship habang aaksyon sa Tagaytay ang ICTSI Midlands Ladies Classic, Dis. 14-16. (Janiel Abby Toralba)