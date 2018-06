‘Single’ ni Alden inaabangan ng mga fan

Nakatakdang ilabas ni Alden Richards ang latest single niyang ‘I Will Be Here’ sa July 1 pero simula June 24 hanggang June 30 ay puwede na itong i-pre-order sa iTunes. Isa ito sa mga kantang kabilang sa upcoming album niya with GMA Records kaya para sa mga excited niyang fan, sila ang bahala sa inyo!

Maraming nakahandang pasabog si Alden sa mga fan niya at magsisimula ito ngayong July.

Samantala, patuloy pa rin ang kanyang training at taping para sa Victor Magtanggol kaya busog na busog sa fulfillment ang Pambansang Bae. Kung gaano ka-excited ang kanyang mga fan sa kanyang pagbabalik sa primetime, mas higit ang excitement niyang maipakita ang bago niyang serye sa kanila.