Single Mating o Flock Mating?

May mga breeder na gusto Flock Mating para marami ang mapalabas na sisiw, may gusto naman ng Single Mating.

Ayon sa ibang mga eksperto sa pagbi-breed, may mga gusto na single mating lang dahil mas maraming lalabas na mga lalake kumpara sa flock mating.

Kapag babad daw ang tandang sa mga inahin ay walang tigil itong sumampa sa mga inahin kaya naman kokonting semilya ang naipapasok dahilan para mas lamang o 75 porsiyento ng sisiw ang mga babae ang lumalabas.

Sinabi Gilbert Punzalan na taga-Bulacan at 12 taon na rin na nagpapalahi na mainam kung sabik ang tandang na sumampa para kumasta upang maipon ang semilya at mas maraming lalabas na lalakeng sisiw.

“Nagbebenta ako ng manok kaya siyempre gusto ko puro lalake ang lalabas na sisiw kaya single mating lang ako,” saad ni Punzalan. “Yun kasi ang napapansin ko sa single mating.

Karamihan sa napagtanungan ng Abante Sabong-Online ay single mating ang nais nila sa pagbi-breed.

May mga breeder din na gusto flock mating dahil gusto nilang magparami ng manok ng mabilis.

May kanya-kanyang dahilan ang mga breeder kaya kung may backyard kayo at business ninyo ay magbenta ng manok ay mas mainam na single mating ang inyong gawing istilo sa pagpapalahi dahil 80% ng mga buyer ay mga tandang ang binibili. ()