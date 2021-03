Single mama naging kakampi ang sining sa pagbangon

Natulungan ng sining ang single mom na Florisa ‘Polleng’ Marquez, 31, para mailabas ang kanyang mga ‘hugot’ sa buhay at magamit pa ito para makatulong sa kanyang pinansyal.

Ipinasiya ni Marquez na magbukas ng online craft store na Art ni Polleng noong 2018 para magbigay ng inspirasyon sa mga nakararanas ng stress at pang-aabuso.

Ginamit ni Polleng ang kanyang talento sa paggawa ng mga bagay na maaari niyang pagkakitaan ngayon panahon ng COVID-19 pandemic.

“Gusto ko po ma-inspire din ‘yung mga katulad kong solo parent na mag-put up din sila ng sarili nilang pagkakakitaan para huwag silang magse-self pity dahil kulang sila or mag-isa lang sila,” ayon kay Marquez sa panayam sa kanya ng PNA.

Sabi pa niya, “Dun nag-start ‘yung mga babaeng sinasaktan physically kasi ‘di sila makahiwalay dahil wala silang sariling income.”

Ang kanyang online store ay nag-aalok ng iba’t ibang crafting item na naibibenta niya sa halagang P150 hanggang P300, tulad ng kalendaryo at resin comb na may disenyo ng dried flower. Mayroon din umanong mga ready-to-paint plaster figure at do-it-yourself casting kit.

Aniya, “Puwede mo ipagawa ang name mo tapos ipapadala namin siya sayo ng walang color. May kasama siya na paint at paint brush. Ikaw na ‘yung bahala mag design at color. After nila makulayan ‘yun puwede mo na i-display.”

Pangarap ni Marquez na magkaroon ng malaking printing shop para mas marami umano siyang magawang order.

“Gusto ko magkaroon ng printing press na mas malaki. Kapag mas malaki yung machine mo, mas marami kang mapo-produce na orders,” dagdag ni Marquez.

Bukas rin si Marquez sa kritisismo na ginagamit niya para ma-improve ang kanyang artwork.

Paliwanag pa niya sa nasabing panayam, “Halimbawa may customer na nag-suggest na ‘Ay hindi masyadong maganda yung ganitong part’, puwede mo pag-aralan kung anong ma-i-improve mo sa product para mas gumanda pa.”

Sa ngayon masayang ibinabagi ni Marquez ang kanyang mga likha sa kanyang 11-anyos na anak na babae. (Juliet de Loza-Cudia)