Single-dose bet ni cong para makarampa na

Hiniling ng isang kongresista sa Inter-Agency Task Force for the Ma­nagement of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) at National Task Force (NTF) on COVID-19 na ikonsidera ang pagkuha ng single-dose COVID vaccine upang mapabilis ang pag-alis ng mga travel restriction at maibsan ang abala sa mga biyahero.

Ayon kay BHW Party-list Rep. Angelica Natasha Co, sa ngayon, tanging ang Janssen vaccine ang single-dose at mayroong Emergency Use Authority (EUA) ng Philippine Food and Drug Administration.

Gayunpaman, napaulat na ang Moderna ay gumagawa na rin ng single-dose vaccine na inaasahang magkakaroon na sa sususnod na taon.

Dahil dito, nanawagan si Co, sa IATF at NTF na ikonsidera ng pagkuha ng mga single-dose vaccine. (Eralyn Prado)