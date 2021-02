Singilin P800B danyos sa WPS

DAPAT nang magbayad ang gobyerno ng China sa Pilipinas kaugnay ng ninakaw nilang yaman sa West Philippine Sea (WPS), ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

“Time to pay up. Dati nang umayaw ang Chinese Embassy nang naningil tayo nang mahigit sa P200 bilyon dahil sa paninira ng Tsina sa WPS mula 2013,” sabi ni Hontiveros.

“Pero ngayon, umabot na sa higit P800 bilyon ang halaga ng paninira nila sa ating likas-yaman, kaya patuloy ang ating pangangalampag,” dagdag pa nito.

Binanggit ni Hontiveros ang P231.7 bilyong halaga ng nasirang mga reef sa loob ng pitong taon, batay sa inilathala ng international journal Ecosystem Services last year.

Taong 2020 ay naghain si Hontiveros ng Senate Resolution 369 na bayaran ng China ang gastos sa CO­VID-19 response ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbayad ng P200 bilyon halaga ng yaman na sinira ng mga ito dahil sa kanilang iligal na mga gawain sa WPS.

“Hinaharass na nga nila ang ating mga ma­ngingisda, sinisira pa ang ating likas-yaman. Let’s not allow China to get away with this,” saad pa nito. (Dindo Matining)