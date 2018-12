Singil sa tubig sa Boracay tataas

MAGTATAAS na ang ­singil sa tubig sa Boracay pagpasok ng Enero matapos aprubahan ng Board of Directors ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang 18.08% increase sa basic water and sewer charge ng Boracay Island Water Company.

Ang Boracay Island Water Company ay napapailalim sa Manila Water Philippine Ventures Inc. na bahagi ng Manila Water Company ng mga Ayala.

Para sa mga kumokonsumo ng 10 cubic meters pababa, ang buwanang bayarin sa tubig na dati ay nasa P427.41 lamang ay tataas na sa P557.82.

Hindi pa kasama rito ang basic sewer charge na tataas sa P41.84 per cubic meter mula sa P35.43 per cubic meter.

Ang sewer charge ay minu-multiply sa 70% ng water consumption.

Para sa kumokonsumo ng hanggang 20 cubic meters, magmamahal ng P105.99 per cubic meter ang basic water charge mula sa P89.76 per cubic meter at ang sewer charge ay tataas sa P167.33 per ­cubic meter mula sa P141.71 per cubic meter.

Sa ibang mga residente naman na kina-class­ify na resident B, mananatili ang singil sa tubig sa P313.48 sa bawat connection at ang sewer charge ay mananatili din sa P23.51 per cubic meter.