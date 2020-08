Singil sa upa babagsak

Nakikinita ng Colliers International na babagsak ng 17% ang upa sa mga opisina sa Manila dahil sa tumutumal na ang pagkuha ng mga Philippine Offshore Gaming Operators.

Ayon sa pag-aaral ng Colliers, mas madali nang kausapin ngayon ang mga landlords at mas flexible na sila sa mga bagong uupa para hindi mababakante ang kanilang building.

“With a general slowdown in leasing activity all over Metro Manila following reduced space demand from POGOs, outsourcing and traditional firms, coupled with willingness among landlords to drop rents, Colliers retains its forecast of a 17% correction in lease rates in 2020,” sabi ng kompanya.

Mas dama ang pagmura ng upa sa 4th quarter ng taon.

Ayon sa Colliers, mas makamumura pa ang iba kung uupa sila sa mga lugar na tinayo sana para sa mga POGO dahil binibigay na ito ng may diskwentong 20 hanggang 30%. (Eileen Mencias)