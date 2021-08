Singer na shy type biglang sikat

Gusto ko din po malaman kung ano ba ang ibig sabihin na naglalakad ako sa red carpet sa panaginip ko, may mga lumapit din sa akin para mag-picture.

Parang nasa academy awards ako, tapos may isa pa na kumausap sa akin, hindi ko maalala kung ano ang tinanong niya at sinabi ko pero maya-maya ay nagsabi ang iba pang mga tao sa paligid na mag-sample daw ako so ako naman na bida-bida that time eh kumanta. Alam ko po sa sarili ko na hindi ako ganun kagaling kumanta at super shy type ako pero may time na nanalo ako sa amateur contest sa province namin. Sign na kaya ito na dapat ko nang harapin ang takot ko sa stage at sa harap ng iba? Thank you po sa reply niyo.

– Nico

Nagdadala ng excitement ang panaginip na tayo ay nagiging instant celebrity, lalo pa sa iyo na may tinatagong talento pero nahahadlangan ng takot.

Lalo pa itong naging exciting dahil sa nakapaglakad ka sa red carpet ala celebrity na may paparazzi at hinangaan pa ng madla dahil sa iyong pa-sample. Maaaring dito mo naramdaman ang atensyon na gusto mong makuha noon pa kung hindi ka lang nahihiya sa iba.

Positibong sign ang red carpet dahil pwedeng sa iyo mabaling ang paghanga ng marami na magdadala din sa iyo ng tiwala sa sarili para makapagpokus ka sa pag-abot mo ng mga pangarap. Ibig ding sabihin nito na handa ka nang makipaghalubilo sa iba. Dapat mo ring tanggapin ang mga papuri at positibong komento tungkol sa iyong talento, kahit pa sa tingin mo ay maliit lang naman itong achievement.

Mag-ingat lang na baka maging labis naman ang kagustuhan mo na mapasayo ang spotlight at matabunan mo naman ang mga kasamahan sa negatibong paraan. Isipin mo lagi kung paano ka aangat kasabay din ng iba.

Kung feel mo naman na tila malayo ito sa totoong nangyayari sa iyong buhay, kailangan mong isipin at ikonsidera kung ano ba ang nangyari sa iyong buhay na nagdala ng saya sa iyo o kailangan mong ipag-celebrate.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com.