Singer Dan Lauriano patay sa COVID-19

Nagluluksa si Jona sa pagkamatay ng kapwa singer na si Dan Lauriano na tinatawag niyang ‘B2’. Nagposte si Jona ng black & white photo ni Dan.

Nakuha agad ng mga follower ni Jona ang mensahe nito dahil sa mga crying emoji sa caption at ang pangalan nito sa singer na B2.

Sa parehong post in-upload din ni Jona ang throwback video ni Dan na nakikipag-compete pa sa Pinoy Pop Superstar, isang talent search reality singing competition sa GMA-7 kung saan si Regine Velasquez pa ang host.

Ayon sa comment, namatay sa COVID-19 ang lalake.

***

Coleen nakatulog sa pagpapadede

Nakatulugan ni Coleen Garcia ang pagpapadede sa anak, na kinunan ng video ng asawang si Billy Crawford. Masisilip sa Instagram ni Billy ang video ni Coleen na nakalungayngay sa sofa habang natutulog.

Karga-karga nito ang baby na nakatulog na rin sa pagdede.

Inangguluhan ni Billy ang pagkakakuha ng video sa kanyang mag-ina para hindi malantad sa socmed ang dibdib ni Coleen. Pero masisilip pa rin ng bahagya ang dibdib ng aktres.

Sa caption, lunod na lunod sa kaligayan at pagpapasalamat si Billy sa natunghayan niyang itsura ng kanyang mag-ina.

“Happy happy 3rd anniversary my love. Seeing you walk down the isle was so beautiful. But coming home to this and seeing you become an amazing mom but even a better wife, now that’s pure beauty! Happy anniversary and i love you so so much! I pray that God will continue to bless us and guide our family to joy and success! My love! I came home to this by the way,” sabi ni Billy.

***

Melai iniyabang ‘bukol’ ni Jason

Matapos pagpiyestahan ang bakat ni Derrick Monasterio, ang bukol naman ni Jason Francisco ang pinagdiskitahan ng mga netizen.

Hindi nailang si Melai Cantiveros na ipost ang larawan nila ng asawa habang magkadikit at nakaangkla ang komedyana kay Jason sa sofa.

Nabukaka habang nakataas ang paa at hita ni Jason sa photo.

Nakatiwangwang sa suot nitong dilaw na shorts na hapit ang tela, dahilan para malantad ang bukol nito. Hindi ang lambingan ng dalawa ang nakapukaw ng atensyon ng mga follower ni Melai kundi ang bukol ng asawa niya.

Nakapaling pa sa kaliwa ang ari ni Jason na hulmado sa hapit na tela.

Nagtuksuhan ang mga follower ni Melai na makasalanan ang mga magsu-zoom ng larawan para makita nang malapitan ang bukol ni Jason.

Suspetsa ng mga netizen, sinadya ni Melai na ipost ang larawan para ipagmalaki ang sandata ni Jason na siya lang ang nagtatamasa.

Nainggit tuloy ang mga bakla at babae kay Melai, na nagnanasa kay Jason.

***

Juday nag-alala sa sakit ni Sharon

Panay-panay ang pagpapadala ni Judy Ann Santos ng mga niluto nitong pagkain sa kaibigang si Sharon Cuneta na nakaratay pa rin ngayon dahil sa sakit. Hindi sinabi ni Sharon kung ano ang sakit.

Sa pinosteng larawan ni Sharon ng chicken curry na pinadala sa kanya ni Juday, sinabi niya walang kapaguran sa pagpapadala ng mga pagkain si Juday para gumaling siya.

Binubusog nga ni Juday si Sharon sa mga msasarap na putaheng ibibinigay nito sa kanya. Kaya lalong tumindi ang pagmamahal ni Sharon sa kaibigan.

Maya’t maya rin kung i-text ni Juday si Sharon para alamin ang kanyang kalagayan. Ganun katindi kung mag-alaga, mag-alala si Juday sa kaibigan.