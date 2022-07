Singapore gawing lodi sa turismo – Marcos

Nais ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr na paigtingin ang mga polisiya at mga imprastraktura para mapalakas ang turismo sa bansa.

Ito ang inihayag ng pangulo sa kanyang ikalawang cabinet meeting nitong Martes kung saan natalakay ang mga dapat gawin para mapalakas at mapaangat pa ang turismo sa bansa.

Sa kanyang virtual teleconference, sinabi ni Pangulong Marcos ginawa nitong halimbawa ang mayabong na turismo ng Singapore kahit limitado ang kanilang resources.

Mahalaga aniya na makabuo ng mga polisiya at makapagpatupad ng mga imprastruktura na magpapadali sa booking at destinasyon ng mga turistang bibisita sa bansa.

“It can be done. We just have to support the plan to develop all of these enabling environment – the policy, conditions and infrastructure,” anang pangulo.

Sinabi ng pangulo na kailangang hindi mahirapan ang mga turista sa pagpunta sa kanilang destinasyon, kasama na ang arranged tours at paglilibot pati na sa paghahanap ng mga hotel na matitirhan. (Aileen Taliping)