Sindikatong dayuhan nabuko sa bugbugan

DALAWANG dayuhan, isa rito ay leader umano ng sindikatong sangkot sa gunrunning, kidnapping, extortion at ilegal na droga ang inaresto matapos itong ireklamo ng nakasagutang negosyante ng pambubugbog at panunutok sa kanya ng baril sa loob ng club nito sa Makati City kahapon ng umaga.

Dinakip ang suspek na si Darren Wall, 44-anyos at leader umano ng DM Wall Criminal Group na may operasyon sa Southern Metro Manila, kasama ang miyembro nitong si Khanary Abejo Wall, 24-anyos, pawang residente ng Block 2, Lot 2, Betterliving Subd., Brgy.Don Bosco, Parañaque City sa loob ng Secret Door Club na matatagpuan sa kanto ng Doña Carmen at Kalayaan Avenue sa Brgy. Poblacion, Makati City bandang alas-2:50 ng madaling-araw.

Inaresto ang mga ito matapos magreklamo si John Santos na binugbog at tinutukan umano siya ng baril ni Wall sa loob ng kanyang establisimyento.

Habang isinasagawa ang pagsalakay, nakumpiska kay Wall ang ilang sachet na naglalaman umano ng halos walong gramo ng cocaine na tinatayang nasa P56,000 ang street value at 9mm pistol na may magazine at may laman na 11 piraso ng live ammunition.

Sa imbestigasyon, natuklasan ng mga awtoridad na sangkot pala sa malalaking sindikato si Wall na nag-o-operate sa southern part ng Metro Manila. (Mia Billones)