Sindikato sa LRA, Immigration, BuCor wawalisin: PhilHealth, BOC, iba pang ahensiya damay – Remulla

Tututukan ni bagong talagang Justice Secretary Jesus Crispin ‘Boying’ Remulla ang mga sindikato sa tatlong ahensiya nasa ilalim ng kagawaran.

Kabilang dito ang Land Registration Authority (LRA), Bureau of Immigration (BI) at Bureau of Corrections (BuCor).

“Unahin na natin ang LRA na kahapon, nung kine-kuwento sa’kin ng malapit na kaibigan na law practitioner, ikinuwento niya sa’kin ang aktibidad ng sindikato na naroroon na nananaig sa sistema ng LRA, sindikato na may tao sa halos lahat ng sangay ng gobyerno,” pahayag ni Remulla sa unang flag raising sa DOJ.

“At ito po ay isang hamon sa atin. Kayo ba dito na kasama ko ay papayag na tumagal pa ang sindikatong ito na marahil darating ang isang araw na lahat ng tahanan natin ay makuha na nila kapag ating pinayagan na sila ay manaig pa sa ating lipunan?” dagdag ni Remulla.

Hindi rin palalagpasin ni Remulla ang talamak na extortion, human trafficking at protection syndicates sa BI kung saan may 43 personnel na sangkot sa pastillas scam ang kinasuhan ng Ombudsman.

Bukod sa tatlong ahensiya, tutukan din ang apat na ahensiya, kasama ang Department of Public Works and Highways (DPWH), Bureau of Customs (BOC), at ang Bureau of Internal Revenue (BIR) at Philippine Health Insuranve Corp. (PhilHealth).

Nabatid na sa kabila ng paglilinis sa mga ahensiya ay may natitira pa rin na ‘bad eggs’.

Tiniyak rin ni Remulla na sa kanyang pamumuno ay ipatutupad ng DOJ ang rule of Law.

Nilinaw din nito na hindi siya nag-apply sa naturang posisyon pero hindi niya matanggihan ang imbitasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. (Juliet de Loza-Cudia)