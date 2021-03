Sindikato sa imported pork walang kabusugan

“WALANG patawad. ‘Yan ang nakakainis, parang walang kabusugan.”

Ito ang komento ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson kaugnay sa natuklasang bagong modus sa importasyon ng baboy sa Department of Agriculture (DA).

Ang pahayag ni Lacson ay patungkol sa mga nasa likod ng kontrobersiyal na ‘tong-pats’ sa pork importation ng gobyerno na sinamantala ang African swine fever.

Giit pa ni Lacson ang Senate Committee of the Whole na ang sisiyasat sa ‘tongpats’ sa importasyon ng karne ng baboy.

Sa panukala ng DA ay dagdagan ang MAV ng karne ng baboy sa 400,000 kilo mula sa dating 54,000 kilo at ayon kay Lacson ay maaring kumita ang sindikato ng hanggang P6 bilyon kada taon.

Giit pa ni Lacson, maraming aspetong saklaw ang nabanggit na kontrobersiya kaya’t tama lamang na buong puwersa na ng Senado ang umungkat sa mga detalye nito.

“The Committee of the Whole is best suited for this, instead of having the Blue Ribbon Committee and Committees on Agriculture, Ways and Means and Health handle it separately,” paliwanag pa nito.

Nauna nang ibinunyag ni Lacson ang kontrobersiya sa ‘tongpats’ pamamagitan ng kanyang interpelasyon sa plenaryo ng Senado sa isang resolusyong humikayat kay Pangulong Rodrigo Duterte na tanggihan ang rekomendasyon ng DA na dagdagan ang inaangkat na karne ng baboy at babaaan ang taripang ipinapataw sa mga ito.

Ikinakabahala ni Lacson ang situwasyong ito dahil sa harap ng katotohanang papatayin nito ang lokal na industriya ng baboy sa Pilipinas, kung saan ay 80,000 hog raisers ang nakapaloob at pipilayin din ang koleksiyon ng buwis na kailangan ngayong panahon ng pandemya.

Samantalam bumuo si Agriculture Secretary William Dar ng isang special committee para imbestigahan ang pasabog ni Lacson.

“While we stand firm that the issuance of MAV in-quota allocation is above-board and non-discretionary, we have created a special committee to to look into allegations made by a lawmaker that there is a syndicate in the DA engaged in a payoff scheme,” diin ng kalihim. (Dindo Matining/Mia Billones)