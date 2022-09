Sindikato sa DPWH, promotor! Mga cong hinoldap sa ‘pork’- Cayetano

Hiniling ni Senador Alan Peter Cayetano sa Development Budget Coordination Committee (DBCC) na siyasatin ang pananatili ng sindikato sa likod na ilegal na realignment ng bilyong pisong pondo ng 2023 budget ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

“As former Speaker of the House, various sources have brought to my attention that there could be a group controlling the allocation of projects to the different congressional districts,” sabi ni Cayetano.

“What is more alarming is the possibility that the fund manipulation is happening at the source, meaning the DPWH budget, even before it is submitted to Congress,” dagdag pa niya.

Ayon kay Cayetano, ang pag-park ng pondo ay madalas ginagawa sa bicameral level at maliit na halaga lamang subalit ngayon ay bilyong piso na ito at lalo pang naging talamak.

“Dati po ang pag-park ng pondo ay nangyayari lang sa bicam at maliit na pondo lang ang pinag-uusapan. Pero ngayon, if reports are true, it has become a corruption pandemic,” anang senador.

Sa tinawag ni Cayetano na ‘expanded fund parking scheme’, sinabi nitong ang praktis ay sinasadyang bawasan ang pondo sa isang partikular na congressional district at makikipagnegosasyon para pagbabalik nito kapalit ng pagbibigay ng proyekto sa pinaborang contractor.

“Ang sumbong sa akin ay binabawasan daw ang budget ng mga distrito, tapos kakausapin nila ang congressman doon na puwede nilang ibalik ang pondo pero sila ang mamimili ng project at contractor nila ang gagawa nito. Holdup ang tawag dito,” ayon sa senador.

Sabi pa ni Cayetano, ang pondo ng maraming distrito ay binawasan sa 2023 National Expenditure Program (NEP), mula sa pinakamababang 21.41 porsiyento hanggang sa pinakamataas na 93.12 porsiyento.

Nanawagan din si Cayetano kay Finance Secretary Benjamin Diokno, bilang pinuno ng DBCC, na imbestigahan ang nasabing usapin at alamin ang katotohanan sa alegasyon na may sindikato sa DPWH sa siyang ilegal na pag-park ng pondo. (Dindo Matining)