Sindikato ng lipat-land title sa Botolan, Zambales talupan

Dapat matapos na ang kalokohan ng mga nagbebenta ng lupa partikular ang mga beach front sa bahagi ng Danacbunga, Botolan, Zambales.

Ito ay matapos na mabuking ang ginawang paglipat ng titulong nabenta na sa isang tao.

Lumapit sa atin ang isang mag-asawa na tubong Danacbunga ang babae. Nabayaran na nila ang lote sa may beach front ng mahigit P3M ilang taon na ang nakakaraan. Nagulat na lamang ang mag-asawa nang ipapalipat sa kanilang pangalan ang titulo ay ayaw nang pumayag ng mga seller at may pangha-harass pa umanong nagaganap.

Malaking pera na ang inuubos ng mag-asawa dahil sa pag-aasikaso sa nabiling property na humantong na sa korte. Hindi natin alam baka hindi lang ang mag-asawa ang nabentahan dahil patuloy na kumakalat sa Facebook na binibenta pa rin ang naturang property.

Ipagpalagay na nating nagkulang ang buyer dahil hindi agad nailipat sa kanyang pangalan ang lote, pero kumpleto s’ya sa dokumento ng bentahan kaya malinaw na may panloloko sa panig ng mga seller.

Kaya dapat maingat ang mga ahente. Hindi porke pera ay sunggab agad kilatisin muna ninyo ang mga ibinibent nyo baka sa bandang huli magsaa-sama kayo sa kalaboso ng mga promotor ng unli-benta ng titulo dyan sa Danacbunga.

Kaugnay nito ay nais nating manawagan sa Department of Justice na siyang may hurisdiksiyon sa Land Registration Authority (LRA) alam nating sandmakmak ang sindikato dyan kaya sana ay masilip ninyo ang ganitong modus dahil kaawa-awa ang mga kababayan nating nagagantso.

Resbak ang black pro

Bulilyaso na ang diskarte ng isang grupong nasa likod ng ‘black propaganda’ laban kay Executive Secretary Vic Rodriguez.

Ayon sa ating source, ang grupong ito ay pinamumunuan ng isang alyas Prudente at hebigat dahil nagpapakilala raw itong ‘power broker’ ng Malakanyang.

Sabi-sabi kampanya pa lang pala ay ginagamit na ng grupo ni Prudente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagso-solicit para sa noon ay kumakandidatong si Marcos Jr.

Ipinagyayabang raw nitong si Prudente na nakarekta siya kay PBBM kaya lahat ng mga negosyanteng gustong tumulong sa UniTeam noon ay hinihikayat nyang sa kanya ipadaan ang donasyon.

Isang Chinese mula sa Cavite ang nabola ng grupo at nakubrahan umano ng P50 milyon kapalit ng pangakong malaking projects sakaling maupo na sa Malakanyang si PBBM.

Pero siyempre wala tayong mahagilap na impormasyon kung naipasok nga ang pondo sa nakaraang halalan ang donasyong dumaan sa grupo ni Prudente.

Sa kabilang banda, may nasagap din tayong impormasyon na may mga ipinapasok ito sa mga ‘juicy positions’ sa mga ‘revenue-generating agencies sa gobyerno gaya ng Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at Land Transportation Office pero bigo dahil sa masamang record ng mga pinapadrinuhan nya.

Mag-endorso ka ba naman ng mga may kaso, aba’y tablado talaga ‘yan lalo na ng mga nakapaligid sa Pangulo.

Dahil napapahiya na umano sa mga pinangakuan at ginatasang mga negosyante ay ginawa ng mokong ang pagwasak sa mga nasa paligid ng Pangulo sa pangunguna ni ES.

Well, totoo nga kaya ang mga pinakapakat na impormasyong ito ng mga marites?

Ang pinakamabuti ay palutangin ang taong ito at panagutin sa panggugulong ginagawa nya sa bayan!