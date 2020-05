Sinas walang kasalanan – Duterte

Mananatili sa puwesto si Philippine National Police National Capital Regional Police Office (PNP-NCRPO) Police Director Debold Sinas.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mensahe sa bayan nitong Martes ng gabi.

Sinabi ng Pangulo na hindi kasalanan ni Sinas kung hinarana siya ng mga kapwa opisyal noong kanyang kaarawan at nalabag ang ilang panuntunan sa enhanced community quarantine.

” Mañanita nga eh. Sabi mo “the law is the law”. Well, akin na yon. It’s my responsibility. But I will not order his transfer. He stays there until further orders,” anang Pangulo.

Magaling at tapat aniya na opisyal si Sinas kaya pinag-aralan nito ang merits at demerits sa nangyaring sitwasyon, kung saan mas kailangan niya ang opisyal .

Hindi aniya sapat na batayan na dahil kinantahan si Sinas ng “happy birthday ” ay sisibakin na niya ito.

“I will not just snap my fingers and fire him. Hindi ako ganon, pinag-aaralan ko yung merits at saka demerits, eh kailangan ko yung tao. He’s a good officer, he’s an honest one,”‘dagdag ng Pangulo.

Matatandang nasa “hot seat” si Sinas matapos kumalat sa social media ang mga larawan ng kanyang birthday celebration matapos haranahin ng mga kapwa opisyal o ang tinawag na “mañanita” at hindi sinunod ng mga bisita ang social distancing at curfew na ipinaiiral sa ilalim ng enhanced community quarantine.

Samantala, tuloy pa rin ang mga kasong kriminal at administratibo laban kay Sinas dahil sa umano’y paglabag sa Enhanced Community Quarantine (ECQ) kahit na sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ito sisibakin sa puwesto.

Ito ang sinabi ni PNP Spokesperson Police Brig Genenral Bernard Banac kahapon matapos sabihin ng Pangulo na mananatili sa pwesto ang NCRPO Chief sa kabila ng mga panawagan na alisin ito sa pwesto dahil sa kanyang kontrobersyal na isinagawang mananita ng mga opisyal at mga pulis noong kanyang kaarawan nitong Mayo 8 habang umiiral ang ECQ. (Aileen Taliping/Edwin Balasa)