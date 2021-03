Sinas tutuluyan ni gob sa kaso ‘pag pasaway

Magsasampa ng kaso si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor laban kay Philippine National Police (PNP) chief General Debold Sinas kung mapapatunayan umano sa isinasagawang imbestigasyon na lumabag ang heneral sa screening protocol ng lalawigan.

“For me, there’s no such thing as a VIP person, no VIP treatment for anybody. If he has violated the law, he should be held responsible,” saad ni Dolor sa isang panayam.

Kasalukuyang nagsasagawa ng imbestigasyon ang provincial government ng Oriental Mindoro sa insidente matapos na malaman na nilagpasan ni Sinas ang health screening protocol nabg bumisita siya sa Calapan City noong nakaraang linggo.

Hindi rin umano nakipag coordinante ang local na pulisya sa pagdating ni Sinas kay Calapan City Mayor Arman Panaligan.

Una nang tinanggi ng PNP na lumabag si Sinas sa protocol sa nasabing insidente. (Edwin Balasa)