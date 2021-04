Sinas nagbabu sa mga tauhan

Nagpaalam na si Philippine National National (PNP) Chief General Debold Sinas sa tauhan at mga opis­yal ng pulisya para sa kanyang nalalapit na pagreretiro sa Mayo 8.

Ginawa ni Sinas ang pamamaalam sa kanyang huling command conference nitong Martes.

“Nagpapaalam na ako sa tropa. We will be preparing ‘yong one big event namin is May 1. After that I will be preparing for any day na i-approve ng Malacañang kung kailan ang turnover,” pahayag ni Sinas sa isang panayam kahapon.

Ipinauubaya na naman ni Sinas kay Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año ang pagrerekomenda ng mga pangalan na maaring pumalit sa kanya bilang bagong PNP chief.

Base sa nakuhang impormasyon ng Abante, posibleng ianunsyo ang papalit kay Sinas sa Mayo 4. (Edwin Balasa)