Sinas binutata ni Bello sa police clearance

Tinanggihan ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang kahilingan ng Philippine National Police (PNP) na gawing requirement sa mga may transaksiyon sa kagawaran ang PNP Clearance.

Ayon sa DOLE, sumulat si Bello kay PNP Chief Debold Sinas para isamang rekisitos ang PNP clearance para sa serbisyo ng DOLE.

Ang PNP ay may database ng mga lahat ng mga kumukuha ng police clearance sa bansa at sumulat si Sinas kay Bello para obligahin ang mga taong may transaksiyon sa DOLE na kumuha ng police clearance.

Kasama sa mga hinihinging de­talye sa police clearance ay ang address ng mga tao na ikinatatakot ng ilang labor groups lalo sa na nangyayaring pagpaslang at pagdakip sa ilang mga ini­re-red tag o binabansagang komunista.

Ayon sa DOLE, tinututulan ng mga stakeholder ng kagawaran ang pagkuha nila ng police clearance.

Nagsagawa ng rapid survey ang DOLE sa hinihingi ni Sinas at tutol ang mga constituent ng kagawaran dahil dagdag gastos ito at isa pang uri ng red tape.

Ayon kay Bello, wala rin ligal na basehan para gawin ito at maaring labag pa ito sa Saligang Batas at sa Labor Code.

Nakikiisa man ang DOLE sa layunin ng PNP na isulong ang kaligtasan ng lahat, maari naman itong magawa ng hindi nagiging pabigat sa publiko, ani Bello. (Eileen Mencias)