Sinampang kaso vs LTO IT contractor binasura

Pinabasura ng Department of Justice(DOJ) ang kasong kriminal na isinampa laban sa Dermalog, ang information technology provider ng Land Transportation Office(LTO) dahi sa kawalan ng merito.

Sa pagbasura ng kaso ay kinatigan ng DOJ ang petition for review na inihan ng Dermalog at binaligtad ang nauna nang naging desisyon ng Quezon City Prosecutors Office na nagsasabing mayroong probable cause para kasuhan ng qualified theft ang mga opisyal ng Dermalog na sina Gunther Mull,Randolf Sitz, Michel Schutt at Lourilyn Ocampo.

Nag-ugat ang kaso sa P3.1 Billion IT project na iniward ng LTO noong 2018

Sa Dermalog Joint venture na kinabibilangan ng German based company na Dermalog 40%, Philippine-based company na Holy Family Printing Corporation 30% , Verzontal Builders 25% at MicroGenesis 5%.

Ang Verzontal Builders Inc na kinakatawan ni Silvestre Natividad ay nabigong ma-comply sa kanilang deliverables na nakapaloob sa joint venture agreement kaya naman noong April 5, 2019 ay nagdesisyon ang Dermalog na umatras na sa joint venture at nagsabing babayaran nito ang anumang nagastos na ng Verzontal na umabot sa P228M.

Bagamat hindi naka-comply sa kasunduan ay nagsampa ng reklamo ang Verzontal Builder dahil nais nilang 25% ng napagkasunduan sa kontrata ang syang ibayad sa kanila ng Dermalog.

Sa desisyon ng DOJ ,walang merito ang demand ng Verzontal Builders, aniya, hindi ito pasok sa isang criminal case gayundin ay walang qualified theft.

“WHEREFORE, the instant petition for review is hearby GRANTED, and accordingly, the assailed resolution of the Office of the CITY Prosecutor of Quezon City finding probable cause against respondents-appealants Gunther Mull, Randolf Sitz, Michel Schutt, and Lourilyn T. Ocampo for the crime of qualified theft is hearby REVERSED and SET ASIDE.” nakasaad sa desisyon ng DOJ.

Matatandaan na una nang kinuwestiyon ni LTO Chief Teofilo Guadiz ang kakayahan ng Dermalog bilang IT provider ng LTO dahil sa nasabing kaso ngunit iginiit ni Dermalog Spokesperson Nikki de Vera na paninira lamang ang isinampang kaso laban sa kanila at mismong ang DoJ ang nagbasura nito.

Ang Dermalog na isang Multi awarded biometrics innovator ang syang IT service provider ng LTO, dahil sa kanlang online system ay 20 hanggang 30 minuto na lamang ang processing time sa LTO an dati ay inaabot ng ilang oras.