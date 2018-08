Sinaluduhan nina Kobe, Maxene, Ciara, Bianca Isabelle Daza nagpadede sa kalsada sa France

Umani ng papuri ang ginawang pagpapadede ni Isabelle Daza sa baby niya sa isang kalsada sa France, ang Saint Tropez.

Makikita nga sa Instagram ni Isabelle na nakasandal lang siya sa isang kantong bahay, at karga ang kanyang baby. Nakalantad ang kanyang dibdib habang dinidede ng kanyang baby.

“Dunno know how long I can keep this up #freethenip,” simpleng caption ni Isabelle, na humamig nga ng papuri mula sa mga netizens.

At kahit ang mga celebrity na sina Kobe Paras, Maxene Magalona, Cristalle Belo, Ciara­ Sotto, Bianca Gonzales, ay humanga at sumupota sa ginawang ‘yon ni Isabelle.

“We gotta do what we gotta do. Go momma!” say pa ni Bian­ca na isa na ring ina.

Anyway, wala namang mga tao sa paligid habang nagpapadede si Bianca. At nakakatuwang mabasa na nauunawaan siya ng mga netizen sa sitwasyon niyang ito.

Heto ang chika ng mga fan:

azoteawipe “Saludo ako sa iyo Mam Isabelle kc pinadede mo c Baltie kaya healthy at super cute c Baltie.”

itsmacynana “So proud of you Ms. Isabelle.”

eljreecob “So much respect… I have 3 kids and they are all breastfeed. I can relate to that.”

dyes_dyaq “Best of all the best you can give to your child… hat’s off to you @isabelledaza.”

xris_love “I did it for 2 years and it’s all worth it! The bonding, the moment, the sacrifice, the sleepless nights, the pain, the flood of milk, my crying moment, the funny side… I look back now, and no regrets.

Actually, it’s a gift, my friends were not lucky enough to have breastmilk or they wish they could at least give their baby milk even for a few days but it led them to frustration.”

Well, wala ngang dapat ikahiya si Isabelle sa ginawa niyang pag­lalantad ng dibdib para pade­dehin ang kanyang anak. Nagawa na rin ito ng iba pang mga sikat na artista tulad ni Marian Rivera.

Jodi naghubad para sa toothpaste

Iba naman ang drama ni Jodi Sta. Maria, ha! Kung si Isabelle ay slight pasilip ng dibdib, si Jodi naman ay nagpasilip ng likod habang naliligo sa bathtub.

Actually, wala rin naman talagang halos makita kay Jodi, dahil napapalibutan nga ng bubbles ang kanyang katawan sa loob ng bathtub. At ang upper part lang ng kanyang likod ang makikita mo.

Pero, ang nakakaloka kasi, walang kinalaman sa kutis niya, o sa soap, sa paliligo, ang gusto niyang i-promote sa Instagram post niyang ito.

“Need a salt scrub? No problem! Kidding aside, ASIN has a lot of benefits. You can use it in the bath, or to make sure your gums stay healthy when you use Colgate Active Salt toothpaste. Have a relaxing Sunday!”

Yes, ang toothpaste nga ang pino-promote ni Jodi, kaya kaaliw, na idinaan niya sa ‘maharot’ na post ang style. Kumbaga, naghubad si Jodi para mag-promote ng toothpaste. At winner naman talaga.