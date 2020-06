Sinalpok ng Hongkong vessel, 14 Pinoy sa bangka nawawala

Patuloy ang ginagawang rescue operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard (PCG) at Philippine National Police-Maritime Group (PNP-MG) sa 14 katao na kinabibilangan ng 12 mangingisda at 2 pang pasahero ng isang filipino fishing vessel matapos itong lumubog nang banggain umano ng isang cargo vessel mula sa Hong Kong sa karagatang sakop ng Occidental Mindoro nitong Linggo ng madaling araw.

Ayon kay PCG Spokeperson Commodore Armand Balilo, pinalipad na nila ang kanilang dalawang aireal asset na kinabibilangan ng Islander plane at Airbus helicopter bukod pa ang kanilang mga rescue boat katulong ang Maritime Group ng PNP upang suyurin ang karagatan sakop ng Occidental Mindoro at isalba upang ang 14 na pinoy na lulan ng F/V Liberty 5 na lumubog pasado ala-1:00 ng madaling araw nitong Linggo matapos na banggain umano ng Hong Kong cargo vessel na M/V Vienna Wood.

Napag-alaman na galing ng Cagayan de Tawi-Tawi Island ang fishing vessel na F/V Liberty 5 at patungo sana ng Navotas nang salpukin ng M/V Vienna Wood na galing naman ng Subic at patungo sana ng Australia.

“The involved missing crew, as reported, is 12. We are already conducting search and rescue. We have a floating asset in the area and other teams are on standby,” pahayag ni Balilo sa isang panayam.

Sa update report ng PCG, 12 crew ng fishing vessel at 2 pang pasahero ang nawawala kaya umabot na sa 14 ang kanilang pinaghahanap.

Ayon naman kay PCG Southern Tagalog district Commodore Leovigildo Panopio, na siyang unang rumisponde sa lugar ng insidente, nakita nila ang tumaob na fishing vessel na M/V Liberty 5 pasado alas-10:00 ng umaga nitong Linggo subalit wala na silang matagpuan ni isang sakay nito. (Edwin Balasa)