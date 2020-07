Sinakop ang 2 metro ng lote

Attorney Claire,

Magandang araw. Narito po ang aking idudulog sa inyo.

Nabili namin ang lupa na may sukat po ng 355sqm. sa halagang P 1.2M. Dun po sa sukat ang kapit bahay po ay may nasasakop na 2 metro. Pero pinagpipilitan lang po nila na isang metro nun. Malaunan pinag- usapan na bibilhin na lang nila pero sa price na mababa po at di po sa pagkakabili namin at sa price po ng zonal value.

Gusto lang po ng asawa ko itapat sa pagkakabili ng lupa. Di daw po nila kaya ang ganun presyo kaya ang sa amin kung gigibain ang bahay nila hingi daw po kmi ng sa court or mag- demanda po daw kami sa kanila. Anu po kaya ang unang hakbang? May sinasabi po na sila po ang unang tumirik 1958 po. Ang naka lagay po sa title 1963 napagawaan ng title. Anu po kaya maipapayo nyo po.

Salamat po,

Jennel

Ms. Jennel,

Sila ang nakasakop sa lupa ng iba kaya dapat lang na kayo ang magdikta ng presyo na gusto ninyo. Siguraduhin lang na tama sa sukat iyang sinasabi mo at pag sigurado ka na ay ilaban mo na ang karapatan mo sa parteng nasakop nila. Tandaan na binili mo ang buong lupa at kasama sa nabili mo ang sinasakop nila. Babayaran mo rin ang amilyar niyan kada taon ngunit sinasakop nila. Huwag isiping maliit ang 1 o 2 metro dahil iyan ay may katumbas na halaga.

Unang mong gawin ay magreklamo muna kayo sa barangay dahil kayo ay magkapitbahay. Pag-usapan kung maaayos pa. Hingin ang nararapat at hilingin na sila ang mag asikaso na isalin sa pangalan nila ang metrong nabili sa inyo (kung bibilhin sa presyo ninyo).

Kung hindi magkakasundo ay dapat na dumulog ka na sa korte at magsampa ng kasong recovery of possession ng parteng nasakop nila at patunayan na iyo ang parte na sinasakop nila. Mas malaki ang magagastos nila pag pinatibag ang parte ng bahay nila na tinyo sa parte ng lupa ninyo.

Huwag ipagwalang bahala ang 1 o 2 metro ng lupa dahil iyan ay may halaga. Ang lupa habang tumatagal ay tumataas ang value.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o 8 5142143 o mag email sa attorneyclaire@gmail.com