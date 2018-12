Sinakay ng Dyip CJ Perez top pick!

TULAD ng inaasa­han, top pick ng Columbian Dyip si CJ Perez sa 2018 PBA Draft sa Ro­binsons Place-Manila Linggo ng hapon.

Hindi pinakawalan ng Blackwater si Bobby Ray Parks sa No. 2, bago kinuha ng NorthPort si Robert Bolick.

Walang kontrobersiya sa unang draft proceedings na pinangasiwaan ni Commissioner Willie Marcial sa kanyang termino bilang top honcho ng liga.

Wala munang trades sa mismong draft day kahapon, ngayong araw ay magsisimula nang tumanggap ang Commissioner’s Office ng proposals at deals.

Dati pa ay vocal na ang Columbian na kukunin nila si Perez.

Tinapos ng Dyip ang 2017-18 season sa 6-27 overall record, inaasahang makakabangon sa pagdating ng dating NCAA MVP na si Perez mula Lyceum.

Sinorpresa ng NLEX ang lahat nang basagin ni coach Yeng Guiao na kukunin sa No. 4 pick na nakuha mula Phoenix para tapikin ang UP guard na si Paul Desiderio.

Binigay ng Road Warriors sina Alex Mallari at Dave Marcelo kapalit ng fourth pick ng Fuel Masters.

“Wala akong idea na ako ‘yung kukunin,” bulalas ni Desiderio, halatang nagulat din nang marinig ang ­pangalan sa ganu’n kataas sa pick.

Fifth pick ng Meralco si Trevis Jackson, sinundan ng Rain or Shine sa No. 6 kay ­Javee Mocon.

Balik sa No. 7 ang NLEX, tinawag ni Guiao ang pangalan ni Abu Tratter na unang matunog sa No. 4.

Ginamit ng Elasto Painters ang pa­ngalawang pick sa first round, ang No. 8 para kay JJay Alejandro.

Magkasunod na pumili ang nagbubuno sa Governors’ Cup Finals na Alaska at Magnolia. Panggulat na hugot ng Aces sa No. 9 si Jesper Ayaay ng Lyceum, tinawag ng Hotshots sa No. 10 si Michael Cali­saan mula San Sebastian.

Balik sa 11th pick ang Columbian na kinuha ang MVP ng Draft Combine na si JP Calvo mula Letran.

Isinara ng ­Phoenix ang first round sa pagkuha sa 12th pick kay Jorey Napoles na produkto ng TIP.