‘Sinabong kay Marian’ Vice Ganda umalma, imbyerna kina Gretchen, MJ

Hindi nagustuhan, inalmahan ni Vice Ganda ang report ng TV5 tungkol sa kanila ni Marian Rivera. Nagkita nga ang dalawa sa ‘Preview Ball’ na kung saan ay todo puri nga si Vice kay Marian, na sabi nga niya ay ‘ang bango-bango ng kili-kili’.

Matagal na ngang magka-chika sina Marian at Vice, dahil nakasama ng huli sa pelikula si Dingdong Dantes. Doon nga ay hindi naawat si Vice sa pagpuri sa kagandahan ni Marian.

Mula nga noon ay madalas na silang mag-chikahan sa mga event kapag nagkikita sila.

Pero, sa report ng TV5, na binasa ng anchor na si Gretchen Ho, parang pinalalabas na may matinding tampuhan ang dalawa noon.

Heto nga ang linya ni Gretchen, na diumano ay report ni MJ Marfori.

“Natuldukan na ang iringan nina Vice Ganda at Marian Rivera. Spotted na sweet na sweet ang dalawa sa isang party.”

Tinawag nga ang pangalan ni MJ Marfori bilang reporter, pero sure ako na hindi siya `yon, dahil ibang-iba ang boses.

Ayon pa rin sa report ng TV, “Nagka-gap ang dalawa noong okrayin ni Vice ang grammar ni Marian!”

Kaloka, di ba?

Kaya hirit ni Vice Ganda, “Ha?????!!!! Sanna galling ang balitang to???? Nagka-issue kami? Iringan??? Pauso! Yuck! Super yuck! Mema????!!! reaksiyon ni Vice.

Agad namang nag-react si Gretchen Ho na, “Hi Vice, will investigate and send this to our producers!”

Pero hindi nga sapat ang reaksiyon na `yon ni Gretchen, dahil sinabihan siya ng mga netizen na dapat ay nag-research siya bago binasa ang report. Kung sa tingin niya ay mali ang balita, siya na mismo ang nag-filter, o inusisa muna nang husto ang reporter, bago niya binasa. Siyempre, dahil siya ang nagbasa, siya ang babalikan ng mga manonood.

“Super kadiri yung mga balitang mema! Eeeeeoooooowwwwww!!! Clickbait???!!! Fake news???!!! TAE!” sabi pa ni Vice.

Siyempre, nag-react din si MJ at itinanggi na kanya ang balita.

“Also, hindi ko story ito!” sabi ni MJ, na may ginamit na emoji na tawang-tawa.

Na agad-agad na sinagot ni Vice na, “Also, hindi ko trip ang emoji mo! May nagjoke po ba?”

At dahil doon, agad din nag-apologize si MJ kay Vice.

“I apologize. I was just surprised and caught off guard that I was tagged in the story. I didn’t mean to offend!”

Na sinagot naman ni Vice ng sampung emoji na tawang-tawa.

Well, kanya-kanyang chika na ang mga netizen. May kumakampi kay MJ, na sapat na raw ang pag-sorry niya, at sinasabihan si Vice na dapat ay matutong tumanggap ng sorry, sa tamang paraan.

Ang bongga talaga ng Twitter, di ba? Ang usapin na para lang sa tatlo o apat na tao, libo-libo ang nagkokomento.

Well… (Dondon Sermino)