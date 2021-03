Sinabihang maitim singit: Geneva sasampolan ng ‘Anti Bastos Law’ ang fan

Biktima ng body shaming si Geneva Cruz. Sa Isang Instagram post nga niya, sinabihan siya na kesyo ‘maitim daw ang singit’ niya! Na obyus naman na ‘anino’ lang `yon kaya nagmukhang maitim.

At siyempre, hindi `yon pinalampas ni Geneva. At may warning nga siya sa mga hater, basher na walang sawang nanlalait, nambababoy, nambabastos sa mga kababaihan.

“Good morning. Thank you, everyone, for understanding why I had to say what I said. But let’s leave him be na.

“Paalala lang po sa mga hecklers and haters, ingat lang po sa pangbabastos ng kapwa lalo na ng babae, baka masampolan kayo ng paglabag sa #RA11313 aka “#AntiBastosLaw.”

“Tao rin lang ako, babae at isang ina. Hindi dahil celebrity ako you ‘own’ me and you have the right to disrespect me. I give my fans and followers respect and time; not many celebrities answer back to their followers; I believe I deserve the same treatment from you guys, too.

“Some stars are afraid to be ridiculed and disrespected continuously; that’s why they choose not to read the comments nalang. Salamat! Good vibes!” sabi ni Geneva.