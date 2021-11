Sinabayan ng dikya

Anong kahulugan ng panaginip na tungkol sa pagsu-swimming sa dagat pero noong lumalangoy na ko eh biglang dumami ‘yung dikya? Sa takot ko raw ay binilisan ko ng paglangoy pero napansin ko na hindi naman ako nilalapitan at parang sinasabayan lang ako ng mga dikya na lumangoy. Relax lang sila sa paglangoy tapos dedma sa akin. Thanks.

– Echo

Indikasyon ang mga dikya o jellyfish na kailangan mong maging flexible pagdating sa pagbibigay ng proteksyon sa sarili at mga taong mahalaga sa iyo.

Kapag napanaginipan mo ang dikya, dapat mong maunawaan na ikaw ang kailangan mag-adjust at gumawa ng mga pagbabago sa lifestyle, kilos, habit o mga ginagawa mo sa buhay ngayon. Kailangan mong ikonsidera ang mga paraan at opurtunidad para maging flexible at hindi dapat na hayaang masayang at lumampas ang mga chance na darating sa iyo.

Normal na matakot sa mga dikya dahil sa banta nito sa buhay. Ibig sabihin din nito sa panaginip, kailangan mong pag-isipan nang malalim ang sitwasyon na kinalalagyan mo. Sa ngayon, dapat kang maghinay-hinay at magpokus sa mga area ng buhay mo na nagdadala sa iyo ng stress o limitasyon.

Sign din ang jellyfish na kahit gusto mong mabuhay nang malaya ang mga taong mahal mo, gusto mong dumikit parati sa kanila para maproteksyonan sila, kahit pa kung minsan ay nagiging toxic na ang sitwasyon at sila na ang mismong lumalayo sa iyo.

Nagiging babala rin ito na kailangan mong bantayan ang sarili mula sa mga posibleng banta sa iyong siguridad o kaya naman maging sa career mo.

At dahil kahit lumalangoy ka kasabay ng mga dikya at hindi sila lumalapit sa iyo, indikasyon ito na nasa tamang landas ka ngayon at umaayon sa iyo ang itwasyon. Ang mga ganitong uri ng panaginip ay kadalasang indikasyon ng pagkakaroon ng slowly but surely na pagbabago sa iyo tulad ng promoasyon sa trabaho o kaya naman ay makakakilala ng mga bagong kaibigan o grupong sasalihan.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com