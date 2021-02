Simpleng mga budgeting tip sa solo parents

Noong isang linggo ay naimbitahan ako ng kaibigan kong si Vince Rapisura na isang financial management expert. Kinabahan pa ako dahil ang topic ay budgeting! Basta usapang pera at badyet, parang hindi lang ulo ang sasakit sa atin. Minsan magpapalpitate pa, matutulala, lalo na kung halos kulang na ang ibabadyet.

Mabigat na pagsubok sa parenting ang maaga kong pagkabiyuda. Bukod sa walang karelyebo na mag-aalaga sa mga bata, mabigat din ang mag-isang magtaguyod at magpaaral ng apat na anak.

Ibahagi ko na rin sa inyo ang ilang budgeting tips na shinare ko kay Vince sa aming kwentuhan noong Sabado:

Tandaan nyo lang ang aking pangalan: ‘RISA’.

Ang ‘R’ ay ‘Realistic’. Doon lang tayo sa totoo. Mahirap maging in denial pagdating sa pera. Mahalaga rin na maglista ng daily expenses para makita kung paano pumapasok at lumalabas yung pera. Dito ay pwede ring i-rank ang priority at magbawas ng mga gastos sa ibang bagay.

Ngayon medyo nakaluwag-luwag na kasi 3 of my 4 kids ay nakapagtapos na ng pag-aaral, menos na sa gastos sa tuition.

Ang ‘I’ naman ay ‘Iwas sa utang’. Naranasan ko ang mangutang noon para sa tuition fee ng mga bata at napakabigat na may kailangang bayaran buwan-buwan bukod sa bills sa bahay. Mayroon namang mga good debts, pero as much as possible, para sa akin, Kung kayang pag-ipunan para i-cash, yun na ang pipiliin ko. Wala rin akong credit cards. Pwede ring mag-invest sa mga dekalidad, matitibay at long-lasting na mga bagay.

‘Simpleng Lifestyle’ naman ang ibig sabihin ng ’S’. Sa totoo lang, masasabi kong nasa middle-class family kami. Kinausap ko ang mga anak ko tungkol sa ano lang ang kakayanin ng aming budget. Swerte ko rin na sila ay lumaking hindi maluho at may scholarships din. Hindi rin sila maselan at payag silang gamitin ang mga pinaglumaan ng nakatatanda nilang kapatid. Iniiwasan ko rin ang bumili ng mga gamit lalo na kung gumagana o maayos pa naman.

Ang ‘A’ naman ay ‘Alkansya’, isinama ko na rin dito ang Envelope. Malaki yung nagagawa ng paghuhulog pabarya-barya o bente-bente sa alkansya dahil pwedeng pandagdag sa kahit anong gastos o panggastos sa ‘wants’ kahit papaano. Sinusunod ko rin yung envelope system para sa monitoring ng expenses. Ang ginagawa ko ay ibinubukod ko na agad yung pambayad sa mga bills pati na yung at least 20% na para sa savings. Bukod-bukod din ang pera base sa allocation: pambayad ba ito ng bills, pang-grocery o pamalengke, tuition fee, savings, at marami pang iba.

Higit sa lahat mga ka-solo mama at papa, health is wealth. Lalo na ngayong may pandemya. Kapag malusog ang bawat isa sa pamilya, maiiwasan ang gastos pampaospital. Iwas bisyo. Mag-ehersisyo.

Sa kabila nyan, alam kong hindi pa rin madali ang mag-isang magtaguyod ng pamilya. Kaya patuloy nating isinusulong ang Expanded Solo Parents Welfare Act na layong magbigay ng mga diskwento sa basic needs at hospital expenses ng ating mga anak. Naipasa na ang bersyon nito sa Kamara, at inaayos na natin na maisapinal at maipasa na bilang batas.