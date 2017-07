SIMPLENG GET-UP SA SONA

By Aries Cano

Bilang tugon sa pa­nawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag maging magarbo sa kanyang State of the Nation Address (SONA) sa Lunes, Hulyo 24 ay nagdesisyon ang mga miyembro ng gabinete na magsuot ng simpleng barong Tagalog at pantalon.

Ito ay ayon kay Presi­dential Communications Secretary Martin Anda­nar na napagkasunduan nilang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte.

Ang aksyon ng mga gabinete ay bilang pagpapakita na rin ng pakikiisa sa mga naghihirap na mga residente ng Marawi city dahil sa patuloy na bakbakan sa lungsod.

Kaugnay nito ay kinumpirma ni Andanar na nasa 70% nang handa ang laman ng SONA ni Pangulong Duterte.

Sadyang mahirap salain ani Andanar ang mga ihahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang ikalawang SONA dahil sa dami na ng mga nagawa ng administrasyon pero sa bandang huli ay ang Pangulo pa rin aniya ang pipili ng kanyang mga sasabihin.

Aminado rin si Andanar na talagang ayaw ng Pangulo na gumamit ng prompter dahil kapag mula sa puso ang sasa­bihin nito ay hindi ito mapipigil na mag-adlib.

Sa ngayon ayon kay Andanar ay mayroon na siyang “top 5 accomplishments” ng Duterte administration pero tumangg­i siyang banggitin dahil posibleng baguhin pa ng Pangulo ang kanyang talumpati bago dumating ang araw ng SONA.