Simmons balik-ensayo

SAKALING magbago ang ihip ng hangin at mag-desisyon si Ben Simmons na maglaro sa Philadelphia, mukhang hindi rin siya agad-agad pakikinabangan ng 76ers.

Sa unang pagkakataon bago ang 2021-22 season, nakipag-ensayo si Simmons sa Sixers nitong Linggo.

Wala pa raw sa game-shape si Simmons.

“I don’t know yet. I’m going to wait and see. Conditioning I would, just watching him, I thought he was in decent shape,” ani coach Doc Rivers. “Still not obviously game shape. He can do all that stuff, but overall, yeah.”

Hindi humarap sa media si Simmons pagkatapos ng praktis.

Humihingi ng trade si Simmons, hindi raw siya maglalaro sa Philly kung hindi maite-trade. Hindi siya sumama sa preseason.

Tinanong si Rivers kung nagsalita si Simmons sa harap ng teammates.

“We just introduced like we always do when a new guy comes back or the old guys come back. We jokingly did it,” sagot ng coach. “We did it with Tobias (Harris) as well, because he’s been on vacation and Matisse (Thybulle) as well.”

Walang gumagapang na trade, nakaamba rin ang kaltas-suweldo kay Simmons bawat larong ililiban. (VE)