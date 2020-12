Simbang gabi gaganapin sa gymnasium, malalaking venue

Magdaraos ng Simbang Gabi ang Simbahang Katoliko sa mga malalaking lugar gaya ng mga gymnasium upang mas maraming mga tao ang makadalo sa banal na misa.

Ayon sa inilabas na guideline ng Catholic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) sa ilalim ng November 27 Circular No. 20-82 kaugnay sa selebrasyon ng Misa de Gallo. Nabatid na sisimulan ng alas-sais ng gabi bago ang anticipated mass habang ang huling misa ay alas-sais ng umaga mula sa dating alas-kwatro ng madaling-araw sa Disyembre 16 hanggang 24 .

Sa pakikipagkonsultasyon sa mga pastora at mga parish sa pakikipagkoordinasyon sa local government unit, gagawin ang Simbang Gabi sa iba’t ibang venue para mas maraming makadalo ng misa at istriktong maipatutupad ang health protocol gaya ng social distancing, facemask at face shield.

Ipinagbabawal umano ang paghalik at paghipo ng imahe kaya hinakayat ang publiko na magdala na lamang ngbimahe ng unfant Jesus sa mga misa. Ayon pa sa CBCP, sa kabila ng pandemya, hindi umano dapat mawala ang selebrasyon ng Kapaskuhan. (Juliet de Loza-Cudia)