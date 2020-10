Simbahang Katolika handang tumanggap ng mga evacuee

Naghahanda na rin ang Simbahang Katolika sa inaasahang paghagupit ng bagyong Rolly sa bansa, partikular sa Luzon.

Ayon kay Lucena diocese social action director Fr. Bryan Cabrera, inutusan na ang mga simbahan sa kanilang probinsya na maging bukas sa pagtanggap ng mga evacuee na idudulot ng bagyo.“Regarding the preparations of the diocese, we are also ready to provide food. We are coordinating with parish priests and parishes, in opening the Churches as temporary shelters,” saad ni Cabrera sa Radio Veritas.

“We encourage also people to pray and be ready for this possible Super Typhoon Rolly,” aniya pa. Inaasahan ang pagtama ng bagyo, na posibleng maging supertyphoon, sa kalupaan ng Aurora-Quezon sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. (RP)