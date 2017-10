Simbahan,dumistansiya sa bagsak rating ni Duterte

Hindi ang Simbahan ang dapat na sisihin sa pagbaba ng ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte base sa resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations (SWS).

Ito ang iginiit ni Kalookan Bishop Virgilio David matapos na ibunton ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Simbahang Katoliko ang pagbaba ng trust at satisfaction ratings ni Pangulong Duterte bunsod umano ng agresibong pagbatikos ng Simbahan sa administrasyon.

Ayon kay David, walang ibang dapat sisihin kundi mismong ang gobyerno dahil sa nagaganap na mga patayan sa harap ng kampanya kontra iligal na droga.

Posible umano na ang pagbaba ng ratings ng pangulo ay indikasyon na marami ang hindi sang-ayon sa madugong drug war ng administrasyon.

“The fall of the ratings is not due to us Church leaders but to the extrajudicial killings themselves,” saad ni David.

Hindi umano makakatulong kung patuloy na itatanggi o babalewalain ng pamahalaan ang nagaganap na mga extrajudicial killings.

“After all, most of the casualties in the drug war are coming from the urban poor communities that voted for this government,” dagdag ng obispo.