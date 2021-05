Simbahan sa Ilocos Sur ni-level up ni Pope Francis

Ang St. Nicholas of Tolentino Parish, na matatagpuan sa Sinait, Ilocos Sur, ay ginawa nang minor basilica ng Santo Papa.

Inanunsyo ito ni Nueva Segovia Archbishop Marlo Peralta sa isang misa noong Lunes sa pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ayon kay Peralta, ang official rite ay gaganapin sa feast day ni St. Nicholas sa September 10.

Noong 2020 ay nilakad ng Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments ang “minor basilica” status para sa nasabing simbahan.

Isa ito sa pinakalumang simbahan sa bansa, binuo pa noong 1574 at natapos noong 1598 ng mga Augustinian missionary.