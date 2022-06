Simbahan ng Antipolo, international shrine na!

Magandang balita mula sa Roma ang natanggap ng Catholic Bishops Conference of the Philippines dahil noong nakaraang June 18, 2022 pormal nang idineklara ang National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage (Antipolo Cathedral) bilang kauna-unahang international shrine sa Pilipinas at unang Marian international shrine sa buong Asya.

Timing naman na inanunsyo ito ni Bishop Francisco De Leon sa kanyang misa noong nakaraang Linggo kasabay nang pagdiriwang ng 39th anniversary ng pagkakatatag ng Diocese ng Antipolo. Palakpakan ang mga nagsisimba sa good news mula sa Vatican.

Nakakatuwang isipin na ang paboritong simbahan ng maraming Katoliko lalo na ng libu-libong pilgrims tuwing Mahal na Araw at Alay Lakad mula Quiapo Church kapag Abril 30 bukod pa sa mga nagpapa-bless ng kanilang mga bagong sasakyan ay isa na sa kinikilalang dambana sa buong mundo.

Ang Antipolo Cathedral ang ikatlong international shrine sa Asia. Ang dalawa pa ay ang St. Thomas Church Malayattoor sa India, at Haemi Martyrdom Holy Ground and Seoul Pilgrimage Routes sa South Korea. Sa kabuuan, 11 na ang deklaradong international shrine sa buong mundo.

Isang malaking karangalan ito hindi lamang sa siyudad ng Antipolo kundi sa buong Pilipinas at maging sa lahat ng Katolikong sumasampalataya sa hatid na kapayapaan, gabay sa ligtas na paglalakbay ng patron na si Nuestra Señora dela Paz y Buen Viaje (Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay).

Kilala ang Antipolo hindi lang isang tourist spot dahil magagandang tanawin, parks at museums kundi sa makulay na kultura nito na nakaukit sa ating kasaysayan.

Nitong nakaraang linggo, kapansin-pansin ang pagdagsa ng mas maraming mananampalataya at deboto sa pagmamahal ni Kristo at sa pangangalaga ng Mahal na Ina.

Hindi biro ang pagkilala na ito dahil bago maging isang international shrine, mahaba ang proseso. Una, dapat na iindorso ng Santo Papa. Dagdag na points din na nasa historic location ang simbahan na may aprubadong Marian apparitions at pinangmumulan ng maraming santo.

Kabilang din ang Antipolo Church sa 30 simbahan sa buong mundo na naging bahagi ng global marathon of prayer na pinangunahan ni Pope Francis noong nakaraang Mayo 2021 para wakasan ang Covid-19 pandemic.

Mapapa -wow ka talaga kaya tayo na sa Antipolo!

Trivia:

Ang imahe ng Birhen ng Antipolo na yari sa kahoy ay dinala sa bansa ni Governor General Juan Nino de Tabora mula Mexico sakay ng galleon El Almirante noong 1626. Ang ligtas na paglalakbay nito sa Pacific Ocean ay isang malaking himala na gawa ng imahe na tinawag na Our Lady of Peace and Good Voyage na sinundan pa ng anim na ligtas na paglalakbay sa dagat sakay ang Blessed Virgin Mary.

Na-mention din sa mga libro na sinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na nagsimba sila ng kanyang amang si Franciso Mercado noong June 6, 1868 sa Antipolo bilang pagtupad sa debosyon ng inang si Teodora Alonso matapos nang ligtas na pagsilang sa kanya.