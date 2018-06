Simbahan napa-OMG Pari sangkot sa pagpatay sa Camarines Sur

Napa-Oh MY GOD (OMG) sa labis na pagkabahala ang Simbahang Katoliko dahil sa umano’y pagkakasangkot ng isang pari sa Camarines Sur sa kaso ng pagpatay sa isang 28-anyos na babae sa lalawigan kamakailan.

Dahil dito, ipinasya ng Archdiocese of Caceres na magsagawa ng sariling imbestigasyon hinggil sa naturang insidente.

Nanawagan si Archdiocesan Chancellor Fr. Darius Romualdo ng panalangin at kahinahunan habang hindi pa lumilitaw ang katotohanan sa kaso.

“The Archdiocese, at the moment, is conducting its own investigation and will take appropriate action in accordance with the Code of Canon Law,” ayon kay Romualdo. “At this time that we are searching for the truth, we ask for prayers and prudence.”

Kaugnay nito, tiniyak ni Romualdo na habang nagpapatuloy ang imbestigasyon nila sa kaso ng pagpatay kay Jeraldyn Rapinan ay makikipagtulungan rin sila sa imbestigasyon ng mga awtoridad.

“The Archdiocese supports and will fully cooperate with the tho­rough investigation of the case by the proper authority,” ayon pa kay Romualdo.

Ang bangkay ni Rapinan ay natagpuang may mga saksak sa katawan at nakatali ang mga paa at kamay gamit ang isang nylon cord sa madamong bahagi ng Maharlika Highway sa Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur noong Hunyo 15.

Isang pari naman ang itinuturong sangkot umano sa pagpatay.

Nagpaabot na rin naman si Romualdo ng panalangin at pakikiramay sa pamilya ng biktima.

Suportado rin ng Simbahang Katoliko ang paghahanap ng hustisya at katotohanan ng pamil­ya Rapinan.