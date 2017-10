Simbahan nagpasalamat kay Pangulong Digong

Ikinatuwa ng Simbahang Katolika ang pakikiramay at paglalaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ng oras upang personal na maghatid ng huling paggalang kay Cebu Archbishop Ricardo Vidal.

Nagpasalamat din si Cebu Archbishop Jose Palma, na siyang punong nangangasiwa sa burol at magiging libing ng Cardinal, sa magagandang salita ng Pangulo para sa isa sa mga haligi ng Simbahang Katolika.

Dumating ang Pangulo sa burol ng Arsobispo sa Cebu Metropolitan Cathedral bandang alas 12 ng hatinggabi kasama sina Special Assistant to the President Secretary Bong Go at Presidential Assistant for Visayas Michael Dino.

Humalik din ang Pangulo sa kabaong ng Cardinal bilang tanda ng kanyang paggalang sa arsobispong nakagaanan niya ng loob kahit mas maraming lider ng Simbahan ang tumutuligsa sa kanyang liderato, partikular ang ipinatutupad niyang giyera kontra sa iligal na droga.

Nagkaroon din ng pagkakataon ang Pangulo na makausap ang kapatid ng Cardinal na si Juanito Vidal.

Kaugnay nito, idineklara ni Pangulong Duterte na holiday sa Cebu sa araw ng libing ni Cardinal Vidal sa Oktubre 26 upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga mananampalataya na maipakita ang kanilang huling paggalang at pagdadalamhati sa pagpanaw ng Cardinal na 29 na taon na nagsilbi bilang Arsobispo ng Archdiocese of Cebu.

Ililibing ang 86-anyos na Cardinal sa maoseleum ng mga Obispo sa likod mismo ng Cebu Metropolitan Cathedral sa Huwebes ng alas 9 ng umaga.