Simbahan mag-ambag pambili ng COVID bakuna – solon

Minungkahi ng isang kongresista na tumulong ang Simbahan at mga religious group para sa pambili ng COVID-19 bakuna.

Ayon kay BHW party-list Rep. Angelica Natasha Co, hindi kakayanin ng national government na bayaran ang lahat ng bakuna para sa milyon-milyong Pilipino.

“We ask for the kind and benevolent nature of the Church for their contribution,” ayon kay Co.

Hinimok din ni Co ang mga local government unit na tumulong para sa pambili ng bakuna.

“This magnitude of truly whole-of-society fundraising effort is what we need to get every Filipino vaccinated at zero out-of-pocket expense for those who will receive the vaccines,” aniya pa.

Matatandaan na pumirma na sa kasunduan ang Pilipinas at AstraZeneca para sa 2.6 milyong dose ng bakuna.

Ang naturang bakuna ay babayaran ng private sector.