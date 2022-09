Simbahan annulment hinirit kilalanin ng gobyerno

Itinulak ng mga mambabatas ang isang panukala upang kilalanin ng gobyerno ang kapangyarihan ng simbahan na paghiwalayin ang kanilang ikinasal.

Sa panukalang Church Nullity Act o House Bill 1593, sinabi nina Tingog party-list Rep. Yedda Marie Romualdez at Jude Acidre na magiging mas madali at mura ang paghihiwalay sa ganitong paraan.

Ipinunto ng dalawang mambabatas na kung kinikilala ng gobyerno ang bisa ng kasal na isinagawa ng simbahan, makatwiran lamang na kilalanin din ng pamahalaan ang paghihiwalay nito sa mag-asawa.

“If a marriage can be legitimately contracted under the laws of the Church, then it follows that under the same laws, such marriage can also be nullified or annulled,” saad sa panukala.

Ipinadala ang panukala sa House committee on population and family relations. (Billy Begas)